В Татарстане задержали браконьеров с огнестрельным оружием

Сотрудники Госкомитета по биоресурсам 19 августа задержали браконьеров в охотничьем угодье Рыбно-Слободского района Татарстана, сообщает пресс-служба ведомства.

Представители комитета остановили легковой автомобиль, в котором находились три человека — два жителя Казани и местный житель деревни Починок. В ходе осмотра у них обнаружили три огнестрельных ружья, но разрешение на него имелось только у одного из пассажиров. Также выяснилось, что у них отсутствовали разрешения на добычу охотничьих ресурсов.

В отношении нарушителей составлено два административных протокола, оружие изъяли.

Фото: ojm.tatarstan.ru

4 июня Госкомитет также сообщал, что в Лаишевском районе Татарстана возле деревни Сингели задержали нескольких граждан за незаконный вылов водных биологических ресурсов.

По данным ведомства, незаконная деятельность осуществлялась на территории государственного природного зоологического заказника «Устье реки Меши». На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о незаконной добыче водных биоресурсов (ст. 256 УК РФ).

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Максим Кокунин