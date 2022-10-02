В течение переходного периода новые субъекты России будут поддерживаться из федерального бюджета

Со дня принятия Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России до окончания переходного периода, до 1 января 2026 года, новые субъекты страны будут финансово поддерживаться из федерального бюджета. Кроме того, до окончания переходного периода там будут действовать послабления. Например, до 1 января 2024 года на них не будет распространяться законодательство об ОСАГО.

В проектах федеральных конституционных законов о вхождении в состав России новых регионов указано, что до окончания переходного периода новые субъекты страны будут получать дотации из бюджета для поддержки сбалансированности бюджета.

Кроме того, в течение этого срока правительство России имеет право вносить изменения в показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета без внесения изменений в закон о бюджете на текущий финансовый год в пределах общего объема бюджета на текущий год.

Также в течение переходного периода будет решен вопрос с гражданством жителей новых регионов России, в это же время продолжат действовать выданные властями Украины или самих регионов некоторые разрешительные документы. Помимо этого, власти субъектов страны организуют на их территориях работу региональных отделений федеральных органов власти, проведут выборы в региональные законодательные собрания, примут уставы регионов и конституции республик.

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Артем Гафаров