В Татарстане на поддержку пожилых жителей республики выделили 99,6 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане в 2022 году на региональный проект «Старшее поколение» выделили 99,6 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики республики.

Благодаря этому реализуется пилотный проект по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающий в себя проекты: «Приемная семья для гражданина пожилого возраста», «Сиделка» и «Мобильная бригада».



Кроме того, Татарстан — один из 15 регионов, участвующих в реализации пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Пилотный проект реализуется на территории Агрызского, Арского, Альметьевского муниципальных районов, городов Казани, Набережные Челны, Бугульмы, Лениногорска.

В понедельник в мэрии Казани сообщили, что в этом году 49 жителям столицы Татарстана исполняется 100 и более лет — среди них 44 женщины и 5 мужчин.

В конце августа Кабмин Татарстана поручил провести мероприятия, посвященные Международному дню пожилых людей. Так, республиканскому Минздраву необходимо обеспечить в приоритетном порядке оказание медицинской и лекарственной помощи ветеранам Великой Отечественной войны и гражданам пожилого возраста.



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Татьяна Леухина