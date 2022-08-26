В Татарстане осенью проведут мероприятия, посвященные Международному дню пожилых

Фото: Максим Платонов

В Татарстане в октябре планируется организовать и провести мероприятия, посвященные Международному дню пожилых людей. Их план разработают и утвердят до 2 сентября.

Кабмин Татарстана поручил республиканскому Минздраву обеспечить в приоритетном порядке оказание медицинской и лекарственной помощи ветеранам Великой Отечественной войны и гражданам пожилого возраста в соответствии с законодательством и в рамках средств, предусмотренных бюджетом региона, выявить пожилых лиц, нуждающихся в долговременном уходе. Также ведомство должно обеспечить посещение на дому маломобильных, одиноких ветеранов Великой Отечественной войны и пенсионеров.

Минобрнауки Татарстана поручили предусмотреть мероприятия по поддержке пожилых опекунов, на воспитании которых находятся несовершеннолетние, оставшиеся без попечения родителей. Министерству культуру республики необходимо обеспечить выделение пригласительных билетов республиканским, городским и районным организациям пенсионеров и ветеранов к Международному дню пожилых людей в театрально-зрелищные учреждения.

Фото: Максим Платонов

Минюсту Татарстана поручено организовать работу по оказанию бесплатной юридической помощи гражданам пожилого возраста. Министерство спорта совместно с общественными молодежными объединением должно провести массовые физкультурные мероприятия, направленные на популяризацию занятий физкультурной и активного долголетия.

Напомним, Международный день пожилых людей ежегодно отмечается 1 октября. Он провозглашен на 45-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН под названием Международный день престарелых.

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Татьяна Демина