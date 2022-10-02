Сегодня в Татарстане ожидаются дожди и до +18 градусов
В воскресенье, 2 октября, в Татарстане прогнозируется облачная погода. Местами небольшой дождь, утром, днем до умеренного.
Максимальная температура воздуха днем составит +13—18 градусов. В Казани прогнозируется от +13 до +16°С. В Набережных Челнах потеплеет до +14—17 градусов.
Ветер южный, юго-восточный умеренный, днем местами порывами сильный до 15—17 м/с, следует из прогноза Гидрометцентра Татарстана.
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