Монголия даст вид на жительство всем подавшим заявление россиянам

Власти Монголии решили выдавать вид на жительство всем гражданам России, которые подадут соответствующее заявление. Об этом сообщает информационный портал Central Asia Media со ссылкой на начальника отдела иммиграционного агентства Монголии Нэргуйна Ууганбаяра.

Он отметил, что россияне обращаются с заявлением о пребывании в Монголии на определенный период времени.

С 21 сентября российско-монгольскую границу через порт Алтанбулаг пересекли 6 268 граждан России. По состоянию на 21—29 сентября 748 гражданам РФ продлили срок пребывания и визы в Монголии. Более 1 тысячи граждан получили консультации по вопросам получения вида на жительство и продления срока пребывания в Монголии.

Вчера в Астраханской области около пропускного пункта «Караузек» на границе с Казахстаном развернули мобильный призывной пункт. Повестки получают все россияне, которые состоят на воинском учете.



На этой неделе и.о. руководителя комитета миграционной службы МВД Казахстана Аслан Аталыков сообщал, что с 21 сентября в страну въехало порядка 98 тысяч российских граждан и выехали 64 234. Отдельно глава МВД республики Марат Ахметжанов заявил, что Казахстан выдаст России уклоняющихся от мобилизации в случае, если их объявят в международный розыск.

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Татьяна Леухина