На границе с Казахстаном развернули пункт частичной мобилизации — повестки вручают всем подлежащим призыву

В Астраханской области около пропускного пункта «Караузек» на границе с Казахстаном развернули мобильный призывной пункт. Об этом сообщил глава Красноярского района региона Руслан Бисенов в своем telegram-канале.

Сотрудники военного комиссариата по Красноярскому и Володарскому районам приступили к вручению повесток гражданам, которые подлежат призыву.

Фото: t.me/ruslan_bisenov

— Это касается не только жителей Красноярского района и Астраханской области. Повестки получают все россияне, которые состоят на воинском учете, — уточняется в сообщении.

Получивших повестку из России не выпускают на основании Указа Президента РФ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».



Сообщение о развертывании мобильного призывного пункта на границе с Казахстаном появилось вчера. В пункте пропуска уже начали сверять документы выезжающих с федеральным реестром подлежащих мобилизации и не выпускать граждан, подходящих под критерии призыва, не имеющих права на отсрочку от частичной мобилизации или разрешения на выезд от военного комиссариата.

На этой неделе и.о. руководителя комитета миграционной службы МВД Казахстана Аслан Аталыков сообщал, что с 21 сентября в страну въехало порядка 98 тысяч российских граждан и выехали 64 234. Отдельно глава МВД республики Марат Ахметжанов заявил, что Казахстан выдаст России уклоняющихся от мобилизации в случае, если их объявят в международный розыск.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина