Гидрометцентр России: в октябре среднемесячная температура ожидается в пределах климатической нормы

В октябре среднемесячная температура ожидается в пределах климатической нормы в большинстве регионов России. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— На европейской территории России температурный фон ожидается близким к многолетним значениям, только в Астраханской области, республиках Северного Кавказа, Калмыкии — класс (среднемесячная температура, — прим. ред.) выше нормы, — отметил он.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Обильные осадки по итогам октября прогнозируются в Краснодарском крае, республиках Северного Кавказа, Забайкалье, Амурской области, на севере Красноярского края, на юге Якутии и Хабаровского края, на Сахалине, передает ТАСС.

В Гидрометцентре Татарстана сообщили, что к концу недели днем воздух прогреется до +17°С, а в начале следующей недели — до +18°С.



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Татьяна Леухина