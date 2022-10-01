В Татарстане сегодня ожидается туман и до +16 градусов
В Татарстане сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, сообщает Гидрометцентр по республике.
Утром местами возможен туман. Ветер восточный, юго-восточный слабый до умеренного. Максимальная температура воздуха днем составит +11... +16 градусов.
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Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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