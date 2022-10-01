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В Татарстане сегодня ожидается туман и до +16 градусов

06:20, 01.10.2022
В Татарстане сегодня ожидается туман и до +16 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В Татарстане сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, сообщает Гидрометцентр по республике.

Утром местами возможен туман. Ветер восточный, юго-восточный слабый до умеренного. Максимальная температура воздуха днем составит +11... +16 градусов.

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Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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