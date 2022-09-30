США ввели новые санкции, под которые попали Фарид Мухметшин, Ленар Сафин и Татьяна Ларионова

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

США ввели новый пакет санкций против России, в котором фигурируют физические и юридические лица, в том числе из Татарстана, соответствующую информацию опубликовал американский Минфин.



Санкции ввели в том числе против главы Госсовета Татарстана Фарида Мухметшина и ректора КФУ Ленара Сафина, а еще депутата Госдумы России от региона Татьяны Ларионовой.

В санкционный список вошли также председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина и зампредседателя правительства РФ Александр Новак, члены семей заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, министра обороны Сергея Шойгу и председателя правительства Михаила Мишустина, а еще члены Госдумы и Совфеда.

США ввели рестрикции после принятия в состав России новых территорий. Также санкции ввели Канада и Великобритания.

Президент России подписывает договор. Фото: скриншот трансляции

Сегодня в Георгиевском зале Московского Кремля прошла торжественная церемония подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий — Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Свои подписи поставили глава государства Владимир Путин и главы присоединенных территорий.

Член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков считает присоединение новых территорий к России честным и правильным решением. По его мнению, это справедливое решение как по отношению к жителям присоединенных земель, так и по отношению к россиянам.

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Маргарита Головатенко