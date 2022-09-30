Цеков: «На самом деле это присоединение исконно русской территории»

Член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков считает присоединение новых территорий к России честным и правильным решением. Об этом он рассказал в беседе с RT.

— На самом деле это воссоединение исконно русских территорий, — заявил Цеков.

По его мнению, это справедливое решение как по отношению к жителям присоединенных земель, так и по отношению к россиянам.

Фото: днронлайн.рф

— Это абсолютно правильное и честное решение и по отношению к тем жителям, которые проголосовали на референдуме за вхождение этих республик в состав России, и по отношению к гражданам России... Поэтому все очень правильно и справедливо, — отметил сенатор.

Сегодня в Георгиевском зале Московского Кремля прошла торжественная церемония подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий — Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Свои подписи поставили глава государства Владимир Путин и главы присоединенных территорий.

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Елизавета Пуншева