«Вечная лужа»: казанцы минимум пять лет жалуются на затапливаемый тротуар у школы №103

Фото: предоставлено Константином Андреевым

«Данной проблеме уже много лет, но ее никак не решают»

Казань, не один год страдавшая от потопов после дождей, в этом году, казалось бы, оправилась. Однако если в центре огромные лужи уже не встретить, то в целом по городу проблема не исчезла. Как рассказал «Реальному времени» житель Ново-Савиновского района Казани, власти уже несколько лет не в силах разобраться с «озером» у школы № 103, из-за чего усложняется жизнь как самих школьников, так и обычных прохожих.

— После каждого дождя тротуар и дорогу затапливает водой, причем затапливает так что дорога и тротуар полностью скрываются под водой. Раньше, до установки забора вокруг школы, эти участки можно было обойти через школьную территорию. Но сейчас такой возможности нет, и людям приходиться ходить по лужам держась за забор, так как другого пути нет. Неоднократно видел как женщины с колясками и с маленькими детьми, доходя до данного участка просто разворачивались, и шли обратно, видимо обходя школьную территорию с другой стороны. Также в данном месте калитка и вход на школьную территорию, — сообщил местный житель Константин Андреев.

По его словам, по утрам у лужи образуется настоящая пробка из школьников и людей, идущих на работу.

— Причем калитка открывается наружу, в сторону улицы, а это значит, что на территорию заходит по 1-2 человека, так как остальным открытая калитка мешает пройти дальше по тротуару в соседнюю школу №132 . Из за чего тоже образуется неразбериха, и все это рядом с огромной лужей и дорогой, — пожаловался казанец.

Фото: предоставлено Константином Андреевым

Усложняют ситуацию и автомобили, которым приходится проезжать через лужу. Волны и брызги после их проезда чреваты запачканной одеждой школьников и прохожих, а также мокрой обувью.

— Также неоднократно было заметно, что некоторые автомобилисты не желают ехать по затопленной дороге и выезжают на тротуар. И тогда пройти просто невозможно. Один раз в подобной ситуации школьник даже упал в лужу, так как он испугался едущего на него автомобиля, запаниковал, оступился и упал. Данной проблеме уже много лет, но ее никак не решают, — сообщил «Реальному времени» Константин Андреев.

«Даже до места не доходят фотографируют в другой месте и пишут, что проблем нет»

Активный казанец пытался привлечь к решению проблемы городские власти. Однако на сегодняшний день попытки успехом не увенчались. Власти уверяют, что «обращение внимательно рассмотрено» и на этом, можно сказать, все — дальше следует лишь отписка о довольно абстрактных планах.

— Для эффективного отвода дождевых и талых вод на указанном участке необходимо устройство сетей ливневой канализации. Водоотвод осуществляется продольным уклоном в зеленую зону. При обильных осадках требуется определенное время для их отвода. В настоящее время скопления осадков не наблюдается. Вопрос устройства ливневой канализации будет рассмотрен при формировании соответствующих целевых программ в последующие годы, — ответили Константину Андрееву на одно из обращений в начале июня в администрации Ново-Савиновского и Авиастроительного районов Казани.

Фото: предоставлено Константином Андреевым

По наблюдениям Константина Андреева, после дождей лужа стабильно остается у школы на три-четыре дня. Представители власти все же порой принимают некоторые меры, например, присылают машины для откачивания воды, которые во время работы создают много шума, мешая учебе детей, или же вовсе делают это ночью. Однако бывают и таки случаи, что «даже до места не доходят фотографируют в другой месте и пишут, что проблем нет», утверждает Константин Андреев.

Жалобы поступали и в 2017 году

Проблеме действительно ни один год. В «Народном контроле» можно встретить жалобы на лужу у школы № 103, датированные весной 2017 года. «Дорогу отремонтировали, лужа после дождя меньше не стала», -написала в комментарии одна из местных жительниц к обращению под названием «вечная лужа».

— Раньше лужи не было пока пару лет назад не стали трубы перекладывать!!! После ремонта теплотрассы даже зимой в этом месте лед тает. Проехать не возможно, не то что пройти, — добавил другой казанец.

скриншот uslugi.tatarstan.ru

Ситуацию в комментариях прояснила Администрация Ново-Савиновского и Авиастроительного районов Казани. Тогда власти заявили, что «для эффективного отвода талых и дождевых вод необходимо проведение капитального ремонта данного участка» — почти то же самое, что они говорят и сейчас спустя пять лет.

— При этом общая площадь внутриквартальных проездов Авиастроительного и Ново-Савиновского районов — порядка 500 тыс.кв.м. Построенные преимущественно в 70-80 гг. данные объекты изначально не были рассчитаны на высокоинтенсивный поток автотранспорта и повсеместно требуют капитального ремонта и реконструкции. Ориентировочно на указанные цели необходимо около 1,5 млрд рублей, — говорилось в сообщении администрации.

Оказалось, что дорогу возле школы ремонтировали. Однако это не помогло — в октябре 2017-го местная жительницы пожаловалась, что «вечная лужа осталась на том же месте». Она же обратила внимание на шедевриально выполненные работы — дорожники уложили новое покрытие вокруг брошенной Газели, а под ней остался старый, разбитый кусок асфальта.

скриншот uslugi.tatarstan.ru

Ситуация не поменялось и к весне 2018 года. Один из жителей оставил заявку с указанием, что надо прочистить ливневую канализацию. Заявку, как следует из данных «Народного контроля», решили.

скриншот uslugi.tatarstan.ru

Аналогичная проблема не исчезла и спустя год. Фотографию с подтоплением один из казанцев приложил к просьбе прочистить дренажный колодец. Исполком в ответ спустя 11 дней отчитался о восстановлении пропускной способности сетей ливневой канализации.

скриншот uslugi.tatarstan.ru

Жалобы зарегистрированы и в 2020 году. Местные жители просили привести проблемный участок в «нормативное состояние». В жалобе говорилось, что ливневка засорилась в очередной раз.

скриншот uslugi.tatarstan.ru

Есть и относительно свежие обращения. С той же самой просьбой — «привести в нормативное состояние» — местные жители обращались и в этом месяце. Заявка, поступившая 12 сентября, все еще на рассмотрении.

скриншот uslugi.tatarstan.ru

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Татьяна Демина