Президент Турции выразил соболезнования Владимиру Путину в связи со стрельбой в ижевской школе

Фото: мэрия Казани (архив)

Президент Турции Тайип Эрдоган выразил президенту России Владимиру Путину соболезнования в связи последствиями стрельбы в школе Ижевска.



— Президент Турции выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями теракта в школе города Ижевска. После этого был проведен содержательный разговор по различным аспектам развития двустороннего сотрудничества и ситуации вокруг Украины, — сказано в сообщении на сайте Кремля.

28 сентября в Ижевске состоялось прощание с 11 погибшими в результате трагедии в школе №88. Власти Удмуртии оказали семьям погибших помощь в организации похорон.

В понедельник в школе №88 в Ижевске 34-летний Артем Казанцев открыл стрельбу. По последним данным СК, число пострадавших увеличилось до 25. Среди погибших 17 человек — 11 школьников, остальные — взрослые.

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Маргарита Головатенко