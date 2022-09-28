В Ижевске простились с 11 погибшими в результате трагедии в школе
В Ижевске состоялось прощание с 11 погибшими в результате трагедии в школе №88, сообщили в правительстве Удмуртии.
— Глава республики и правительство региона выражают глубочайшие соболезнования родным и близким погибших. Помощь семьям будет оказана в полном объеме, — сказано в сообщении регионального правительства.
Власти Удмуртии оказали семьям погибших помощь в организации похорон.
В понедельник в школе №88 в Ижевске 34-летний Артем Казанцев открыл стрельбу. По последним данным СК, число пострадавших увеличилось до 25. Среди погибших 17 человек — 11 школьников, остальные — взрослые.
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