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В Ижевске простились с 11 погибшими в результате трагедии в школе

15:58, 28.09.2022
В Ижевске простились с 11 погибшими в результате трагедии в школе
Фото: мэрия Казани (архив)

В Ижевске состоялось прощание с 11 погибшими в результате трагедии в школе №88, сообщили в правительстве Удмуртии.

— Глава республики и правительство региона выражают глубочайшие соболезнования родным и близким погибших. Помощь семьям будет оказана в полном объеме, — сказано в сообщении регионального правительства.

Власти Удмуртии оказали семьям погибших помощь в организации похорон.

В понедельник в школе №88 в Ижевске 34-летний Артем Казанцев открыл стрельбу. По последним данным СК, число пострадавших увеличилось до 25. Среди погибших 17 человек — 11 школьников, остальные — взрослые.

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Маргарита Головатенко
ОбществоОбразование Удмуртия

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