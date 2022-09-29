Пограничники Финляндии призывают установить стену для защиты границы с Россией

Должностные лица, охраняющие 1300-километровую границу Финляндии с Россией, призывают установить стену, чтобы предотвратить потенциальное неконтролируемое массовое проникновение со стороны РФ, такой информацией поделился Bloomberg.

Финляндия должна построить примерно 260 км забора в самых потенциально опасных местах вдоль демаркационной линии, говорится в пресс-релизе пограничной службы. В нем поясняется, что физический барьер «необходим» для замедления и контроля любых толп.

Фото: pxhere.com

Построив стену, Финляндия присоединится к таким странам, как Литва, Латвия и Польша, в установке барьеров вдоль своих восточных границ. Северная страна прекратила торговлю с Россией и попыталась вступить в оборонный альянс НАТО после начала спецоперации. Недавно Финляндия сократила количество виз, выдаваемых российским туристам, и планирует еще больше ограничить их въезд после того, как три прибалтийские страны и Польша уже сделали это.



Забор может стоить «сотни миллионов евро», а окончательное решение о финансировании остается за правительством. Строительство займет три-четыре года, и помимо возведения стены работы будут включать в себя техническое наблюдение и строительство дорог.

Финляндия вслед за странами Прибалтики и Польшей запретила транзит россиян с шенгенскими визами, в том числе полученными в других странах, заявил глава МИД страны Пекка Хаависто.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова