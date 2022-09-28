Бывший игрок сборной России и казанского «Рубина» Динияр Билялетдинов получил повестку

Бывший игрок сборной России и казанского «Рубина» Динияр Билялетдинов получил повестку по частичной мобилизации, об этом сообщил его отец Ринат Билялетдинов.



Он рассказал, что футболист проходил воинскую службу «со спортивным уклоном» 19 лет назад и отметил «несостыковку»:

— Закон все-таки гласит — призывать людей до 35 лет, а ему 37, поэтому тут какая-то несостыковка. Сейчас будет выяснять, правильная ли это повестка или ее прислали рано. Всякое может быть, — приводит «РИА Новости» слова Рината Билялетдинова.

Как отец футболиста пояснил изданию Sports.ru, Динияр «не будет бегать, покупать билеты в Казахстан или Турцию. Пойдет в военкомат — никуда не сбежит».

По данным Baza, в повестке допустили ряд ошибок: в ней была указана фамилия «Булалетдинов», а место работы футболиста — «Спартак Москва». За «Спартак» полузащитник выступал с 2012 по 2015 год.

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Маргарита Головатенко