За сутки в России зарегистрировали 40 017 случаев COVID-19
В России за минувшие сутки выявили 40 017 случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 20 909 731, следует из данных федерального оперштаба.
Госпитализировали за сутки 3 300 пациентов с коронавирусом. Выздоровели еще 61 515 человек. С начала пандемии от COVID-19 вылечили 19 921 826 россиян.
За сутки от COVID-19 скончались 111 пациентов. Всего умерли 387 054 россиянина.
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