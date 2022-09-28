За сутки в России зарегистрировали 40 017 случаев COVID-19

В России за минувшие сутки выявили 40 017 случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 20 909 731, следует из данных федерального оперштаба.

Госпитализировали за сутки 3 300 пациентов с коронавирусом. Выздоровели еще 61 515 человек. С начала пандемии от COVID-19 вылечили 19 921 826 россиян.

Фото: стопкоронавирус.рф

За сутки от COVID-19 скончались 111 пациентов. Всего умерли 387 054 россиянина.

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Татьяна Леухина