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За сутки в России зарегистрировали 40 017 случаев COVID-19

11:17, 28.09.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
За сутки в России зарегистрировали 40 017 случаев COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В России за минувшие сутки выявили 40 017 случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 20 909 731, следует из данных федерального оперштаба.

Госпитализировали за сутки 3 300 пациентов с коронавирусом. Выздоровели еще 61 515 человек. С начала пандемии от COVID-19 вылечили 19 921 826 россиян.

Фото: стопкоронавирус.рф

За сутки от COVID-19 скончались 111 пациентов. Всего умерли 387 054 россиянина.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 28 сентября читайте в подборке интернет-газеты.

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Татьяна Леухина
ОбществоМедицина

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