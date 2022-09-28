Новый жилой комплекс в Набережных Челнах построят при финансовой поддержке Сбера

Отделение «Банк Татарстан» ПАО «Сбербанк» и ООО СЗ «ДОМКОР» подписали соглашение о финансировании строительства жилого комплекса «Новые просторы» на сумму 1,4 млрд рублей.



Жилой комплекс будет состоять из трех объектов: 8-этажной башни и двух 10-этажных домов. В общей сложности во всех трех объектах запроектировано 538 квартир.

«Новые просторы» — это обновленный проект, примечательный своими техническими и архитектурными решениями. Так, в новых домах будут увеличенные оконные проемы, а окна первых этажей защищены специальной ударостойкой пленкой. Дома будут объединены единым пространством по концепции «двор без машин». Парковочные места будут расположены по периметру жилого комплекса, а внутри образуется безопасное приватное место для детских игр, занятий спортом на свежем воздухе и просто прогулок. Часть подъездов будут сквозными.



Приобретение недвижимости у застройщиков, аккредитованных Сбербанком, позволяет свести возможные риски заемщиков к минимуму. Кроме того, при покупке квартиры в таких объектах клиенты могут оформить ипотечный кредит по упрощенной схеме, предоставив минимальный пакет документов.

Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО «Сбербанк»:

«Строительство ЖК «Новые просторы» ведется на основе проектного финансирования с использованием счетов эскроу. Сбербанк остается надежным банком и партнером для застройщиков. В банке аккредитованы все строящиеся объекты компании «ДОМКОР». Это обусловлено высокой инвестиционной привлекательностью проектов застройщика и надежностью компании».

ПАО «Сбербанк»

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С проектной декларацией ЖК «Новые просторы» можно ознакомиться на сайте дом.рф

