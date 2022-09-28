Холдинг VK продает игровое подразделение My.Games за 642 млн долларов

Интернет-компания VK объявила о продаже игрового подразделения My.Games, сумма сделки составляет $642 млн. Покупателем выступает управляющий партнер LETA Capital Александр Чачава, он получит все активы компании, в которые входят все внутренние студии и игры, сообщает «Интерфакс».

Вместе с этим VK покидает сооснователь My.Games Владимир Никольский — он продолжит развивать бренд под крылом нового собственника. Руководителем VK Play назначен Василий Магурян, более 8 лет управлявший игровым направлением VK.

В качестве одной из причин называлось то, что My.Games является основным источником валютной выручки компании, а санкции, наложенные на гендиректора VK Владимира Кириенко, грозят вопросами со стороны зарубежных партнеров.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

При этом VK продолжит развивать собственные игровые сервисы под брендом VK Play (игровая площадка запущена в апреле 2022 года, объединяет каталог игр, облачный гейминг, стриминговую платформу VK Play Live, турнирную платформу и новостное медиа).

О том, что VK рассматривает возможность продажи My.Games, сообщал в марте «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники. Но тогда компания опровергла планы продажи игрового подразделения.



My.Games разрабатывает и издает игры для ПК, консолей и мобильных устройств (в портфеле больше 150 игр), а также продает игры через свой магазин приложений. У нее 12 региональных офисов и представительств в РФ, Европе, США и Азии.



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Илина Хакимова