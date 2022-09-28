В Татарстане утвердили нормативы затрат на профподготовку освобождающихся осужденных

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Кабмин Татарстана утвердил нормативные затраты на реализацию программ подготовки по рабочим профессиями для осужденных, освобождающихся из мест лишения свободы в республике. Они рассчитаны на 2023/2024 учебный год.

Так, норматив затрат на пятимесячное обучение на электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования в городской местности составит 11 601 рубль на одного человека. В сельской местности сумма больше — 12 979 рублей.

На пятимесячное обучение на тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства нормативная затрата установлена в размере 12 595 рублей на человека в городской местности. Для сельской местности сумма составила 14 183 рубля, следует из постановления кабмина Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Норматив затрат на четырехмесячное обучение на повара или кондитера в городской местности оценили в 8 506 рублей на человека. В сельской местности сумма, как и для других профессий, оказалась выше — 9 426 рублей.

На трехмесячное обучение по специальности «оператор швейного производства» норматив затрат составит 7 162 рубля на человека для городской местности. Для сельской местности прописано 7 965 рублей.

Также в этом месяце правительство Татарстана утвердило нормативы затрат на реализацию программ подготовки специалистов среднего звена в государственных профессиональных образовательных организациях республики на 2023 год.



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Татьяна Демина