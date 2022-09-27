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Скончался певец Борис Моисеев

16:49, 27.09.2022
Скончался певец Борис Моисеев
Фото: wikimedia.org / By Schekinov Alexey Victorovich

Скончался певец Борис Моисеев, об этом сообщил «РИА Новости» его арт-директор Сергей Горох.

— Да, это так… Сегодня в 2 часа, — подтвердил он. Арт-директор отметил, что о датах церемонии прощания и похорон еще ничего не известно.

Борис Моисеев является заслуженным артистом России. Он многократно становился лауреатом российских музыкальных премий «Овация» и «Золотой граммофон».

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Маргарита Головатенко
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