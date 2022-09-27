Скончался певец Борис Моисеев
Скончался певец Борис Моисеев, об этом сообщил «РИА Новости» его арт-директор Сергей Горох.
— Да, это так… Сегодня в 2 часа, — подтвердил он. Арт-директор отметил, что о датах церемонии прощания и похорон еще ничего не известно.
Борис Моисеев является заслуженным артистом России. Он многократно становился лауреатом российских музыкальных премий «Овация» и «Золотой граммофон».
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