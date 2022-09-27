Среднемесячная зарплата работников туротрасли в Татарстане составляет 47,6 тысячи рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане среднемесячная зарплата работников туристической отрасли в прошлом году составляла 47,6 тысячи рублей. По сравнению с 2020-м она выросла на 17,4%.

По данным Татарстанстата на 2021 год, в республике среднесписочная численность сотрудников, занятых в сфере туризма, без учета внешних совместителей, составляла 30,2 тысячи. Это 3,3% от средней численности работников по всем видам деятельности.

Фото: Татарстанстат

Инвестиции туристической отрасли Татарстана в основной капитал в прошлом году составили 10,9 миллиарда рублей. Это на 22,9% меньше, чем за 2020-й, и всего 2,6% от общего объема инвестиций по всем видам деятельности.

Сегодня отмечается Всемирный день туризма. Праздник учрежден Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 году в испанском городе Торремолинос.

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Татьяна Демина