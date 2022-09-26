Для сельских поселений Чистопольского района Татарстана разработают проекты генпланов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Чистопольском районе Татарстана планируют разработать проекты генеральных планов сельских поселений. Потратить на работу готовы 4,765 миллиона рублей из муниципального бюджета, выяснило «Реальное время».

Планируется разработать проекты генпланов Большетолкишского, Булдырского, Данауровского, Кубасского, Нижнекондратнинского, Татарско-Баганинского, Татарско-Елтанского, Четырчинского и Чистопольского сельских поселений.

Подрядчик должен подготовить положение о территориальном планировании. Оно должно включать следующие разделы: введение, общие сведения о поселении муниципального образования, а также перечень мероприятий, реализуемых согласно генплану поселения муниципального образования, состоящий из следующих подразделов:

общие организационные мероприятия;

мероприятия по развитию промышленного производства;

мероприятия по развитию агропромышленного комплекса;

мероприятия по развитию лесного комплекса;

мероприятия по развитию жилищной инфраструктуры;

мероприятия по развитию сферы обслуживания населения;

мероприятия по развитию территории кладбищ;

мероприятия по развитию туристско-рекреационных территорий;

мероприятия по развитию транспортно-коммуникационной инфраструктуры;

мероприятия по установлению границ населенных пунктов;

мероприятия по охране окружающей среды;

мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры;

мероприятия по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

параметры функциональных зон;

карта планируемого размещения объектов местного значения поселения муниципального образования;

карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых), входящих в состав поселения муниципального образования;

карта функциональных зон поселения муниципального образования.

Фото: realnoevremya.ru

В мае «Реальное время» рассказывало, что на разработку генеральных планов и правил землепользования и застройки городских и сельских поселений 27 районов Татарстана планируют направить 50 миллионов рублей из республиканского бюджета. Работу проведут в Высокогорском, Дрожжановском, Елабужском, Заинском, Кайбицком, Камско-Устьинском, Агрызском, Аксубаевском, Алькеевском, Альметьевском, Апастовском, Бавлинском, Балтасинском, Бугульминском, Верхнеуслонском, Лениногорском, Мамадышском, Менделеевском, Мензелинском, Муслюмовском, Нижнекамском, Новошешминском, Рыбно-Слободском, Сармановском, Тетюшском, Тукаевском и Тюлячинском районах.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина