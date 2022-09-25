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На конкурс видеороликов «Влюбись в Казань» потратят 612 тысяч рублей

13:47, 25.09.2022
На конкурс видеороликов «Влюбись в Казань» потратят 612 тысяч рублей
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В столице Татарстана планируют провести конкурс видеороликов «Влюбись в Казань». На его организацию потратят 612,2 тысячи рублей, выяснило «Реальное время».

В документации указано, что цель создания видеороликов — формирование привлекательного образа Казани. Ролики планируется продвигать в социальных сетях.

Среди услуг, которые должен оказать исполнитель: разработка концепции и дизайна конкурса, ландинг, моушен-ролик, таргетированная реклама, работа с блогерами, призовой фонд, администрирование. Оказать услугу требуется до 15 декабря.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Заказчик — МКУ «Комитет по развитию туризма Казани». Подать заявку можно до 13 октября, исполнителя определят 18 октября.

«Реальное время» писало, что в Татарстане планируют выпустить социальные видеоролики об общечеловеческих, мусульманских ценностях на татарском, русском, арабском, английском языках. На эти цели предусматривалось более 1,2 миллиона рублей из республиканского бюджета.

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Маргарита Головатенко
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