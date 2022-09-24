Михаил Мизинцев назначен на должность замминистра обороны по материально-техническому обеспечению
На должность заместителя министра обороны России, отвечающего за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил, назначен генерал-полковник Михаил Мизинцев. Об это сообщает военное ведомство.
Ранее Мизинцев занимал должность начальника Национального центра управления обороной. Уточняется, что генерал армии Дмитрий Булгаков освобожден от должности заместителя министра обороны в связи с переходом на другую работу.
Родился 10 сентября 1962 года в деревне Аверинской Сямженского района Вологодской области.
- В 1980 году окончил Калининское суворовское военное училище. С 1980 по 1984 год проходил обучение в Киевском высшем общевойсковом командном училище;
- По окончании училища с 1984 по 1989 год — командир разведывательного взвода, командир разведывательной роты танкового полка танковой дивизии в Группе советских войск в Германии;
- Потом в Западной группе войск с 1989 по 1990 год начальник штаба — заместитель командира разведывательного батальона танковой дивизии общевойсковой армии;
- С 1990 по 1991 год начальник разведки мотострелкового полка мотострелковой дивизии общевойсковой армии;
- С 1991 по 1993 год — командир мотострелкового батальона (горного) мотострелкового полка мотострелковой дивизии в Закавказском военном округе;
- С 1993 по 1996 год слушатель Военной академии имени М. В. Фрунзе. По окончании академии, с 1996 по 2001 год старший офицер-оператор Главного оперативного управления Генерального штаба;
- С 2001 по 2003 год слушатель Военной академии Генерального штаба;
- С 2003 по 2007 год начальник группы Главного оперативного управления Генерального штаба;
- С 2007 по 2010 год начальник оперативного управления — заместитель начальника штаба Московского военного округа;
- С 2010 по 2011 год начальник оперативного управления — заместитель начальника штаба Северо-Кавказского военного округа;
- С 2011 по 2012 год начальник оперативного управления — заместитель начальника штаба Южного военного округа;
- В августе 2012 года назначен начальником Центрального командного пункта Генерального штаба;
- После создания Национального центра управления обороной Российской Федерации в декабре 2014 года, является его начальником.
После начала военной операции в Сирии был руководителем межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев на территорию Сирийской Арабской Республики. В 2022 году принимает участие освобождении от нацистов Украины. Во время осады Мариуполя Мизинцев, как сообщается, лично руководил войсками
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