На URAL HR-FORUM обсудили будущее команд российского бизнеса

Больше 80 спикеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга и Челябинска, почти 2 тысячи гостей из 15 регионов России, 85 партнеров, 13 панельных дискуссий в четырех залах и кейсы международных и российских компаний — в Екатеринбурге подвели итоги первого российского форума для управленцев URAL HR-FORUM, который прошел в MTC Live Холл «Екатеринбург-ЭКСПО».

«В прошлом году в день HR-специалиста в России мы провели первое отраслевое мероприятие для управленцев человеческим капиталом, а сегодня оно выросло уже в 10 раз. Роль HR выходит на первый план — в этой сфере происходят серьезные трансформации, именно поэтому тема форума привлекла внимание власти и профессиональных сообществ не только региона, но и России. Вузы, крупнейшие корпорации, общественные объединения и, конечно, специалисты самого высокого класса подключились к нашему проекту», — отметил основатель и генеральный директор группы компаний Be Brand, идейный вдохновитель Ural HR-Forum Артем Дрыгант.

Участники форума обсудили перераспределение персонала на мировом рынке труда, вопросы дефицита квалифицированных кадров, методики agile и well-being — создание условий для благополучия рабочих коллективов, цифровизацию, тренды в IT-технологиях, меры государственной поддержки, новые кадровые стандарты, возможности корпоративных университетов и коммуникационные стратегии построения HR-бренда.

«Ural HR-форум — это большой вызов и большая гордость для нас как для соорганизатора. Самый сложный формат делового мероприятия — конгрессно-форумный. Будучи региональным еще в прошлом году, он стал масштабным событием российского уровня с поддержкой федеральных ассоциаций, с насыщенной деловой программой, федеральными спикерами и очень серьезными перспективами. Пленарное заседание прошло во втором по величине концертном зале России, и со стороны слушателей, и со стороны спикеров сформировалась живая повестка», — поделился впечатлениями коммерческий директор МВЦ «Екатеринбург-Экспо» Денис Секкер.

Форум завершился подведением итогов независимого рейтинга «ТОП50HR». Победители первого на Урале профессионального конкурса специалистов по персоналу получили знаковую статуэтку с символом ДНК бренда форума — тунцом, которую разработал и создал из латуни и вулканического базальта ювелирный дом CHAMOVSKIKH Jewellery House:

«На конкурс поступило 98 кейсов, поэтому жюри было сложно — уровень представленных практик очень высок. Рейтинг «ТОП50HR» — ключевая инициатива форума, которая реализована в рамках соглашения, подписанного на Иннопроме. Проект коммуникационного агентства Be Brand People Event&Advent поддержали Уральская торгово-промышленная палата, Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей и МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Его задача — популяризировать одну из важнейших профессий, ведь люди — это ключевой ресурс компании. Жюри — 20 экспертов федерального уровня — оценивали кейсы по семи номинациям, которые четко коррелируют с профессиональными стандартами. Участие в рейтинге — это возможность заявить о своей профессиональной экспертизе. В следующем году мы ждем еще больше участников и новые интересные инсайты», — подчеркнула исполнительный продюсер рейтинга «ТОП50HR» Надежда Селиванова.

Руководитель департамента ключевых проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей» Оксана Ачкасова отметила полезность профессиональных конкурсов, которые необходимы для здоровья брендов и работают как чекап, помогая развивать одну из самых главных компетенций — умение быстро адаптироваться к изменениям и развиваться. В следующем году форум пройдет так же в день HR-специалиста и станет традиционным отраслевым событием России.

URAL HR-FORUM стал эффективной коммуникационной площадкой для бизнес-сообщества:

«Наши участники отметили высокий уровень представленных кейсов, инсайтов, реально работающих практик и инструментов, которыми поделились спикеры, каждый из которых — профессионал своего дела. Здесь все имеет практическую ценность: «Пришел, увидел, применил», — отметила директор коммуникационного агентства Be Brand People Event&Advent Мария Абдрахимова.