На Kazan Digital Week состоялся экспертный совет по стартапам ОЭЗ «Иннополис»

Фото: Максим Платонов

На форуме Kazan Digital Week состоялось заседание экспертного совета по стартапам ОЭЗ «Иннополис» — традиционный отбор стартапов особой экономической зоны, на котором основатели проектов в формате питч-шоу презентуют разработки и соревнуются за получение статуса стартапа.



На экспертном совете представители венчурного рынка, инвестиционных фондов и Иннополиса рассмотрели семь новых IT-проектов. Отбор прошли стартапы CloudD, «Маяк», «Тенлаб», Use My Content и «Мобиус».

CloudD — сервис для цифровизации сельскохозяйственных продуктов. Производители мяса сегодня сталкиваются с проблемой контроля за технологиями выращивания, отсутствием прослеживаемости производственных цепочек и с рисками отсутствия оповещения об авариях. Ежегодный риск потерь при серьезных авариях — 135 млн рублей. Система может собирать важные показатели с сельхозоборудования.

«Маяк» — SaaS-сервис (с англ. software as a service — программное обеспечение как услуга) для поставщиков маркетплейсов. Система помогает проводить внешнюю и внутреннюю аналитику маркетплейсов, увеличивая прибыль поставщиков от работы в онлайн-магазинах. За год выручка проекта увеличилась в десять раз. По прогнозам, через пять лет она составит 5 млрд рублей.

«Мобиус» — это сервис для проверки контрагентов на благонадежность на базе технологий больших данных и искусственного интеллекта. Сервис предлагает пользователям базовую проверку сотрудников и проверку социальной активности потенциальных сотрудников. При бюджете в 10 млн рублей, затраченных на рекламную кампанию, проект оценивается в 530 млн рублей общей прибыли.

Проект «Экосистема Тенлаб» — набор инструментов для создания уникальных приложений по принципу no-code (программирование без использования кода) или обычного программирования и менеджмента процесса разработки. Разработчики могут создавать классические веб-программы и содержащие в себе 2D-, 3D-графику, VR и AR для их дальнейшего применения в веб-браузере.

Проект Use My Content предоставляет выгодные условия для сотрудничества рекламодателей и блогеров: за 24 часа можно разместить рекламу у более чем 1 тыс. инфлюенсеров. Среди сервисов и инструментов проекта — создание онлайн-ассистентов для блогеров на базе чат-бота, CPA-маркетинг, подбор блогеров с помощью AI, оцифровка данных по внутренней статистике аккаунта и рекламных интеграций и др.

Фото: Максим Платонов (архив)

Заместитель премьер-министра Татарстана, председатель экспертного совета ОЭЗ «Иннополис» Роман Шайхутдинов отметил, что сегодня в республике приняли закон о продлении пониженной налоговой ставки до 1% для IT-компаний Иннополиса. Это касается компаний, которые работают по упрощенной системе налогообложения. Также ведется работа по усилению взаимодействия с институтами развития венчурного финансирования.

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Маргарита Головатенко