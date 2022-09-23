В Татарстане пройдет первый инклюзивный бал

Фото: Минкульт Татарстана

Творческая инклюзивная студия «Э-моция» присоединилась к федеральному проекту «Инклюзивные балы России», в рамках которого в России в некоторых регионах в один день пройдут инклюзивные балы. Об этом сообщает Минкультуры Татарстана.

Торжество состоится 2 декабря в Казанской ратуше при поддержке Министерства культуры Татарстана и АНО «Добрая Казань».

Стать участником бала могут все желающие (старше 14 лет), заполнившие анкету и прошедшие отбор. Заявки будут принимать до 25 сентября.



Также будут организованы бесплатные занятия по историческим бальным танцам — они будут проходить два раза в неделю в течение октября — ноября.

Творческая инклюзивная студия «Э-моция» — победитель Международного Фестиваля инклюзивных практик-2018 (Грузия) в номинации «Лучший творческий инклюзивный коллектив», телевизионного конкурса «Малые театры Казани», Всероссийского конкурса «Доброволец России-2019». Коллектив АНО «Творческая инклюзивная студия «Э-моция» награжден Благодарностью Президента Республики Татарстан за вклад в развитие инклюзивной культуры в обществе.

В выставочном зале «Водонапорная башня» музея-заповедника «Остров-град Свияжск» в начале сентября открылась инклюзивная выставка современного искусства «Искусство быть: запредельно близко».

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Илина Хакимова