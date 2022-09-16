В Татарстане шесть недель подряд снижаются цены на продукты из «борщевого набора»

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане на протяжении шести недель снижаются цены на все пять продуктов из «борщевого набора», включенные в список основных продовольственных товаров. С 5 по 12 сентября в республике подешевели картофель, свежая белокочанная капуста, морковь, столовая свекла и репчатый лук.



Согласно подсчетам Татарстанстата, заметнее всего за неделю в республике подешевел лук — на 15,95%. Средняя цена на 12 сентября составила 29,31 рубля за килограмм.

Фото: Максим Платонов

Картофель в Татарстане подешевел на 10,34%, до 24,46 руб./кг, а стоимость морковь снизилась на 9,99%, до 27,62 руб./кг. Средняя цена столовой свеклы на 12 сентября составила 21,51 руб./кг, снизившись по сравнению с 5 сентября на 4,47%.

Свежая белокочанная капуста за неделю подешевела на 3,99%. Средняя цена на 12 сентября составляла 17,15 рубля за килограмм.

Напомним, за предыдущую неделю, с 29 августа по 5 сентября в Татарстане заметнее всего снизились цены на морковь — на 12,11%. Лук подешевел на 11,55%, картофель — на 7,98%, до 27,31 руб./кг, столовая свекла — на 7,57%, а капуста — на 6,4%.

На прошлой неделе в Татарстане стартовали традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Они пройдут и в эту субботу. В Казани купить фермерскую продукцию можно будет на 15 площадках.

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Татьяна Демина