Казанского душителя бабушек Тагирова обвиняют в 32 убийствах на территории страны
Следствием собраны доказательства причастности казанского слесаря Радика Тагирова к 32 убийствам, из которых 11 совершены на территории Казани. Об этом сегодня было объявлено на итоговой коллегии Следкома по РТ, передает журналист «Реального времени».
После задержания Тагирова в Казани в 2020-м ему инкриминировали 25 жертв из числа пожилых женщин. В рамках расследования обвиняемого вывозили в 12 регионах страны, включая Поволжье и Урал.
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