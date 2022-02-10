Казанского душителя бабушек Тагирова обвиняют в 32 убийствах на территории страны

Следствием собраны доказательства причастности казанского слесаря Радика Тагирова к 32 убийствам, из которых 11 совершены на территории Казани. Об этом сегодня было объявлено на итоговой коллегии Следкома по РТ, передает журналист «Реального времени».

После задержания Тагирова в Казани в 2020-м ему инкриминировали 25 жертв из числа пожилых женщин. В рамках расследования обвиняемого вывозили в 12 регионах страны, включая Поволжье и Урал.

