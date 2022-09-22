На улицах Туфана Миннуллина и Нурсултана Назарбаева в Казани образовались сильные пробки
Утром 22 сентября в Казани на улицах Туфана Миннуллина и Нурсултана Назарбаева образовались сильные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».
На дороге по улице Нурсултана Назарбаева пробка растянулась почти на 700 метров. «Стоит» участок от дома №16 до пересечения с улицей Хади Такташа по направлению движения в сторону озера Кабан. По направлению к улице Вишневского затор образовался на участке улицы Нурсултана Назарбаева рядом с домом №35 к. 1.
На улице Туфана Миннуллина «стоит» участок от пересечения с улицей Спартаковской до перекрестка с улицей Тихомирнова. Движение затруднено только в сторону ул. Роща Фрунзе.
Также этим утром пробки наблюдаются на ул. Пушкина, Карла Маркса, Павлюхина, а также в Щербаковском переулке. В целом дорожная ситуация по состоянию на 09.25 оценивается в 3 балла.
Заторы на дорогах столицы Татарстана наблюдаются каждый будний день. Так, утром во вторник образовалась большая пробка на ул. Мира. Она растянулась на 3 километра.
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