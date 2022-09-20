В Казани на ул. Мира образовалась 3-километровая пробка

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани утром во вторник образовалась большая пробка на ул. Мира. Она растянулась на 3 километра, следует из данных сервиса «Яндекс.Карты».

ДТП на вставшем участке не зафиксировано. В целом ситуация на дорогах столицы Татарстана по состоянию на 9.30 оценивается в 4 балла.

Небольшие затруднения движения наблюдаются и на других участках дорог. Рядом с улицей Мира «стоит» улицы Дорожная и Парковая.

Заторы этим утром образовались также на улицах Гвардейская, Вишневского, Пехотная, Туфана Минауллина, Марселя Салимжанова. Затруднено движение также на ул. Лево-Булачная.

Утром 19 сентября в Казани из-за дорожных работ образовалась крупная пробка на улице Нурсултана Назарбаева. По этой же причине движение затруднено на улицах Павлюхина, Хади Такташа, Островского и Даурской.



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Татьяна Демина