Из 4 тысяч жителей Иннополиса 67% приехали из регионов России

67% из 4 тысяч жителей Иннополиса — переехавшие в город из регионов России. Об этом на Kazan Digital Week сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов.

Еще 6% жителей Иннополиса — это люди, переехавшие из других стран. По словам Рустама Минниханова, город стал центром притяжения ИТ-специалистов и площадкой для тестирования высоких технологий.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Год назад стало известно, что Иннополис планирует увеличить количество проживающих в нем человек более чем в два раза за 5 лет. Для этого в городе построят новые технопарки и жилой комплекс.



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Татьяна Демина