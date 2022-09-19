Центробанк с 1 декабря ужесточит требования к ипотеке с низким первоначальным взносом

Банк России ужесточит регулирование выдачи ипотечных кредитов при низком первоначальном взносе на первичном рынке жилья. Об этом сообщается на сайте регулятора.

С 1 декабря устанавливается надбавка к коэффициенту риска, если взнос не превышает десять процентов.

— Величина надбавки составляет 2,0 вне зависимости от значения показателя долговой нагрузки заемщика. Мера направлена на ограничение практики предоставления кредитов на ДДУ (кредит на финансирование договора участия в долевом строительстве, — прим. ред.) с низким первоначальным взносом, — говорится в сообщении Центробанка.

В начале сентября премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, утверждающее параметры промышленной ипотеки. Кредиты будут выдаваться на срок до 7 лет по льготной ставке 5% годовых. Для технологических компаний ставка будет ниже — 3% годовых. Отмечается, что максимальная величина кредита составит 500 млн рублей.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина