Татарстанцы с неохотой приходят на диспансеризацию — чаще всего это люди до 40 лет

Фото: Максим Платонов

Жителям Татарстана, которые перенесли заболевание коронавирусом, кардиологи советуют пройти диспансеризацию с углубленным обследованием. Провести чек-ап организма можно в любой поликлинике по прикреплению, сообщила главный врач амбулатории №7 Казани Ольга Богданова.

Диспансеризация для таких пациентов проходит в два этапа: анкетирование, лабораторная диагностика, процедура сатурации, тест с 6-минутной ходьбой. В случае выявления отклонений от норм в ходе этих исследований человека направляют на дополнительную диагностику.

При этом она отметила, что жители республики с неохотой приходят на диспансеризацию (но только не пожилые) — чаще всего это работающая молодежь в возрасте до 40 лет, которая ссылается на занятость. При этом кабинеты отделений профилактики работают с понедельника по пятницу до 20.00, а также в субботу, подчеркнула Богданова.

Ангелина Панченко