«Регионнефтепродукт» возглавила начальник отдела продаж Елена Федотова

Фото: Максим Платонов

Как стало известно «Реальному времени», в ООО «Регионнефтепродукт», которое занимается оптовой продажей моторного топлива, сменился генеральный директор. Новым руководителем компании стала начальник отдела продаж Елена Федотова. На этом посту она сменила соучредителя «Регионнефтепродукта» Екатерину Богомазову, которая возглавляла компанию с 2011 года. Назначение Федотовой произошло 16 сентября этого года.

По данным портала «СПАРК-Интерфакс», выручка «Регионнефтепродукта» за 2021 год составила 993,6 миллиона рублей. Это наименьший показатель за последние пять лет. В 2017 году компания отчиталась о выручке в 1,76 миллиарда, а затем этот показатель ежегодно снижался.

Суммарная выручка компании за последние пять лет составила 6,932 миллиарда рублей.

Выручка «Регионнефтепродукта» в миллионах рублей. Подготовлено: «Реальное время» на основе данных «СПАРК-Интерфакс»

Вместе с рекордно низким показателем выручки, 2021 год для «Регионнефтепродукта» стал убыточным по чистой прибыли. За прошлый год компания ушла в минус на 522 тысячи рублей. Еще больше — 4,5 миллиона — компания потеряла в 2017 году. Между этими годами «Регионнефтепродукт» отчитывался о положительной выручке, которая варьировалась от 1,7 до 2,6 миллиона рублей.

В общей сложности чистая прибыль компании за 2017—2021 года составила 1,44 миллиона рублей. Это примерно 0,02% от выручки.

Чистая прибыль (убыток) «Регионнефтепродукта» в миллионах рублей. Подготовлено: «Реальное время» на основе данных «СПАРК-Интерфакс»

Вместе с этим за последние пять лет в отношении «Регионнефтепродукта» завершено рассмотрение четырех судебных процессов в общей сложности на 230 тысяч рублей. Еще один процесс, на 122,5 тысячи, находится на рассмотрении. Сама компания также выступала истцом по четырем делам на 9,31 миллиона рублей.



Кроме того, согласно данным с официального сайта «Регионнефтепродукта», компания осуществляет прямые поставки с заводов ОАО «ТАИФ-НК», АО «ТАНЕКО», АО «Антипинский НПЗ» , ОАО «ЯНПЗ им. Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА» , ПАО «Башнефть», ООО «Марийский НПЗ». Ассортимент продукции составляют бензины, дизельное, реактивное, судовое маловязкое топливо, мазут М-100, битум и газовый конденсат.

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Артем Гафаров