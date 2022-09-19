В августе россиянам выдали около 2,85 миллиона микрозаймов

Общее число займов, выданных россиянам микрофинансовыми институтами в августе текущего года, составило 2,85 миллиона. Об этом RT заявили в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил, что после пяти месяцев постоянного сокращения в последние четыре месяца количество выдач займов возросло. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это число увеличилось на 5,6%. Средний размер займа в августе составил 11,5 тысячи рублей.

Фото: realnoevremya.ru

— Апрельский спад был полностью отыгран, и выдача займов достигла прошлогодних уровней. Аналогичные процессы наблюдаются и с банковскими кредитами, где выдача в мае — августе также показала некоторый рост. Во многом это связано с отложенным спросом со стороны заемщиков. Кроме того, Банк России продолжает активно снижать ключевую ставку, что удешевляет и кредиты, и займы, — отметил Волков.

При этом в августе 2022 года средняя запрашиваемая сумма микрозаймов в России составила 24,8 тысячи рублей. Это рекордный показатель. Однако микрофинансовые организации готовы предложить клиентам в несколько раз меньше запрашиваемой суммы. Эксперты объясняют это тем, что компании не хотят рисковать образованием «плохих» задолженностей.



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Елизавета Пуншева