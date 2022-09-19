В России со следующего года могут ввести бесплатный проезд для электротранспорта по платным трассам

Фото: Ринат Назметдинов

В России с 2023 могут ввести бесплатный проезд по платным трассам для электротранспорта. Данную норму предлагается установить на 3 года — соответствующее поручение правительства было дано профильным министерствам в августе, сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

— В августе этого года правительство России поручило Минэкономразвития, Минтрансу, Минэнерго совместно с Минфином подготовить предложения для установления бесплатного проезда электромобилей по платным дорогам на всей территории России сроком на три года, — рассказал замглавы Министерства экономического развития Максим Колесников.

Он отметил, что это еще одна мера, направленная на повышение привлекательности электромобилей, которая распространяется сразу на несколько направлений: бесплатный проезд, бесплатная парковка, отсутствие транспортного налога.

Фото: Максим Платонов

Во втором квартале 2022 года в Татарстане продажи электромобилей с пробегом выросли на 141,67% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Средняя стоимость таких электрокаров в республике достигает почти 1,2 миллиона рублей, говорится в исследовании «Авито» (есть в распоряжении «Реального времени»).

Самой продаваемой моделью оказалась Nissan Leaf. На ее долю пришлось 51,72% от всех проданных в Татарстане за апрель — июнь электромобилей с пробегом. Средняя цена машины — 650 тысяч рублей.



За первые шесть месяцев 2022 года татарстанцы приобрели 27 электромашин. Спрос на них значительно возрос в сравнении с предыдущими годами.



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Максим Кокунин