С 1 сентября в школах Татарстана через утренние фильтры не прошли 1 493 ребенка

Фото: Максим Платонов (архив)

В школах Татарстана возобновили работу утренних фильтров. За прошедшие сутки не допущено до занятий 256 детей, у которых обнаружили температуру или симптомы катаральных явлений, то есть насморк или кашель.

— Всего же с нарастанием с 1 сентября не допущено до занятий 1 493 ребенка. И это меньше чем за аналогичный период прошлого года, поскольку в прошлом году в этот период, как вы помните, был больше уровень заболеваемости, — рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина.



По ее словам, на сегодняшний день в школах республики нет классов на разобщении. Закрытых образовательных учреждений нет.



Фото: Максим Платонов (архив)

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 998 человек. Всего на 16 сентября в республике зарегистрировано 168 510 случаев коронавируса.



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Татьяна Демина