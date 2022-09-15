В России хотят увеличить штрафы за вырубку и хранение краснокнижных деревьев и кустарников

Фото: Максим Матвеев

Депутаты Госдумы от фракции КПРФ во главе со своим председателем Геннадием Зюгановым внесли на рассмотрение законопроект, который разделяет штрафы за вырубку, перевозку и хранение деревьев, кустарников и лиан, которые внесены в Красную Книгу России, от тех, которые в этом списке не содержатся.

Так, за незаконную вырубку краснокнижных растений гражданам грозит штраф до 10 тысяч рублей, должностным лицам — от 40 до 60 тысяч, юридическим лицам — от 400 до 500 тысяч рублей. Для сравнения, сейчас штраф за незаконное повреждение лесных насаждений в целом для граждан — до 4 тысяч, должностных лиц — от 20 до 40 тысяч, юрлиц — от 200 до 400 тысяч.

Дополнительно предлагается ввести штрафы за незаконную вырубку деревьев и кустарников, совершенную с применением спецтехники, либо в лесопарковом зеленом поясе, если в действиях не усматривается уголовное преступление. Так, для граждан штраф предлагают назначить от 8 до 10 тысяч рублей, для должностных лиц — от 50 до 70 тысяч, для юрлиц — от 400 до 600 тысяч. Во всех случаях также могут конфисковать продукцию незаконного производства, а также примененную технику.

Вместе с этим также предлагается ввести наказание за приобретение, хранение, перевозку или сбыт заведомо незаконно заготовленных редких или находящихся под угрозой исчезновения деревьев, кустарников, лиан и других краснокнижных растений.

Фото: Олег Тихонов

В этом случае для граждан может быть назначен штраф в 10 тысяч рублей. Для должностных лиц наказание выше — 70 тысяч рублей. А вот для юрлиц депутаты, видимо, забыли перечитать предлагаемые правки перед подачей законопроекта на рассмотрение, потому что для организаций предлагаемое наказание — штраф от 500 до 800 рублей.

— Общий размер экономического ущерба бюджету страны от незаконного оборота древесины, объем которого не снижается ниже 1,3 млн куб. м, оценивается от 15 до 30 млрд руб. ежегодно. Значительная разница оценок связана с несовершенством методов оценки этих объемов, — отмечают законотворцы.

Напомним, в августе прошлого года после обращения граждан прокуратура Татарстана выявила факт незаконной вырубки деревьев на территории Кукмора. А в декабре 2020 года на особо охраняемой природной территории «Пойма реки Кырыкмас» в Агрызском районе Татарстана задержали гражданина, незаконно вырубившего шесть берез.



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Артем Гафаров