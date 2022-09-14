В Казани осудили мужчину за кредитное мошенничество на 380 тысяч рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

Прокуратура Ново-Савиновского района города Казани поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 28-летнего местного жителя. Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере), сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Установлено, что в феврале прошлого года он через интернет приобрел поддельный российский паспорт, в который вклеил свою фотографию. Позднее мужчина с использованием этого «документа» отправил онлайн-заявку на кредит в один из банков Марий Эл и получил там 380 тысяч рублей. Полученные средства злоумышленник потратил на личные нужды.

Свою вину подсудимый полностью признал. Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года и обязал погасить ущерб банку.

В начале сентября первый заместитель прокурора Татарстана Алексей Заика утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

Фото: realnoevremya.ru

По версии следствия, мужчина, зная о том, что в отношении его знакомого возбуждено четыре уголовных дела о мошенничестве, предложил ему помощь в передаче полицейским через посредника взятки в размере 1,4 млн рублей за прекращение преследования.

Так, в период с октября по декабрь 2021 года подсудимый получил от мужчины 155 тысяч рублей, которые затем присвоил, но взятые на себя обязательства не выполнил. Позже обвиняемый сам обратился в полицию, заявив о своем знакомом.



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Максим Кокунин