В Казани за пять лет капитально отремонтировали 24 школы и 51 детский сад

В Казани с 2017 года капитальный ремонт провели в 24 школах и 51 детском саду, к началу нового учебного года работы завершатся еще в пяти школах и шести дошкольных учреждениях, сообщил мэр города Ильсур Метшин.



По его словам, среди российских субъектов Татарстану «нет равных по количеству построенных школ, детских садов, учреждений здравоохранения, отремонтированных объектов культуры».

В школах Казани в новом учебном году будут функционировать 144 школьных ресторана, то есть 80% от общего числа столовых. Этим летом ремонтные работы прошли в 30 пищеблоках 29 учебных заведений города.

Фото: kzn.ru

Количество посадочных мест в обеденных залах с 2019 года увеличили на 7,1 тыс. для растущей численности учеников.

В июле мэр столицы Татарстана отмечал, что школьные рестораны не только место для приема пищи, но также пространство для встреч, проведения внеурочного времени и чаепитий.

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Маргарита Головатенко