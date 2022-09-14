Во «Вкусно — и точка» появится аналог Coca-Cola

В меню бывшего McDonald's — «Вкусно — и точка» — 15 сентября появится аналог Coca-Cola под брендом «Добрый». Об этом пишет «РИА Новости».

— С 15 сентября в предприятиях сети «Вкусно — и точка» постепенно возобновляется порционная продажа колы в разливе. Теперь напитки со всеми любимыми и известными вкусами будут поставляться под брендом «Добрый» и будут доступны к заказу в прежних объемах — 0,25, 0,4 и 0,5 литра. В течение сентября напитки будут доступны во всех предприятиях сети в России, — сообщили в пресс-службе «Вкусно — и точка».

Фото: flickr.com

Компания отметила, что в процессе трансформации бизнеса «Вкусно — и точка» сохранила почти всю цепочку поставщиков, а также систему логистики, работы с партнерами, оценки качества продукции, технологические решения и многое остальное. Также активно развиваются цепочки поставщиков других продуктов и привлекаются новые партнеры.

В сентябре стало известно, что ООО «Региональная сеть предприятий питания» будет управлять по франшизе ресторанами быстрого питания в 13 регионах Поволжья и Урала, в том числе в Татарстане. Как выяснило «Реальное время», под контроль бизнесменов, связанных с семьей президента Казахстана, перейдут 22 ресторана в Татарстане и контракты с двумя предприятиями производственно-распределительного комплекса сети.

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Илина Хакимова