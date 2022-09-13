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В Казани пройдет чемпионат Татарстана по гребле на байдарках и каноэ

19:23, 13.09.2022
В Казани пройдет чемпионат Татарстана по гребле на байдарках и каноэ
Фото: realnoevremya.ru

В Казани 17 сентября пройдет чемпионат Татарстана по гребле на байдарках и каноэ и республиканские соревнования памяти заслуженного тренера РСФСР Николая Тетеркина. Состязания пройдут в Центре гребных видов спорта.

В соревнованиях примут участие предприятия и организации республики на лодках-драконах во время заезда «Кубок Зиланта», сообщается на сайте мэрии Казани.

Фото: пресс-служба Министерства спорта Татарстана

В конце июня в Казани проходили соревнования по сапсерфингу. Заплыв проходил в акватории Казанки — от Центра семьи «Казан» вдоль Ленинской дамбы и Кремлевской набережной. Кроме того, для любителей и профессионалов состоялся костюмированный парад на воде.

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Татьяна Леухина
СпортВодные виды спорта Татарстан

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