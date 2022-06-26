В Казани прошли соревнования по сапсерфингу — видео

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В Казани вчера прошли соревнования по сапсерфингу. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Заплыв проходил в акватории Казанки — от центра семьи «Казан» вдоль Ленинской дамбы и Кремлевской набережной. Кроме того, для любителей и профессионалов состоялся костюмированный парад на воде.

На прошлой неделе в Казани проводился второй этап парусных соревнований «Кубок Химграда».



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Татьяна Леухина