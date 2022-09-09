В Госдепе предупредили, что дальше санкции против России будут «только хуже»

США продолжат работать над введением новых санкций против России в связи с событиями на Украине и предостерегают, что дальше будет «только хуже». Об этом заявил координатор американской санкционной политики при госдепартаменте Джеймс О'Брайен.

— Мое послание к россиянам, как и прежде, состоит в следующем: завтра будет только хуже. Те, кто решил пойти по пути содействия линии Кремля, повышают вероятность столкнуться с последствиями таких шагов, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Он уточнил, что новые ограничительные меры находятся в разработке США.

В начале июля спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в отношении России ввели 11 160 санкций. Он отмечал, что ни одно государство в мире не сталкивалось с таким количеством вызовов.



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Татьяна Леухина