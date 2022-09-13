Сегодня в Татарстане ожидается до +18 градусов

Во вторник, 13 сентября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями и слабый до умеренного юго-восточный ветер. Преимущественно без осадков, прогнозируют в Гидрометцентре республики.

Днем воздух прогреется до +13..+18 градусов. В Казани ожидается от +15 до +17°С, в Набережных Челнах — от +14 до +16°С.

Фото: Максим Платонов (архив)

Согласно прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в республику придет потепление. К концу этой недели воздух прогреется до +20 градусов. В пятницу и субботу, 16—17 сентября, температурный фон превысит климатическую норму на 2—3 градуса.



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Татьяна Демина