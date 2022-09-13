Власти Нурлатского района Татарстана утвердили дорожную карту по содействию развитию конкуренции

Фото: vk.com/nurlat.tatarstan (на фото руководитель исполкома Нурлатского района Рафис Хамзин)

Исполком Нурлатского района Татарстана утвердил дорожную карту по содействию развитию конкуренции в муниципалитете. Она рассчитана на 2022—2025 годы.

В программе указано, что сектор торговли является одним из наиболее динамично развивающихся в районе и объединяет более 614 юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Он представлен как крупными торговыми сетями, так и мелкорозничными предприятиями.

Около 45% представителей малого и среднего бизнеса Нурлатского района заняты в сфере торговли. Оборот розничной торговли за 2021 год ставил 8,5 миллиарда рублей.

Среди проблем власти Нурлатского района отметили снижение потребительской активности, закредитованность населения, рост цен. Целью программы они определили формирование информационной и организационной систем содействия МСП и повышение конкурентоспособности и реализации продукции.

Фото: Максим Платонов (архив)

Среди мер по достижению цели — открытие новых объектов торговли субъектами малого и среднего предпринимательства и проведение ярмарок. Власти Нурлатского района также намерены реализовать меры по увеличению сельскохозяйственными товаропроизводителями продаж собственной продукции на ярмарках.

Напомним, при президенте Татарстана действует Комиссия по содействию в развитии конкуренции. В ее составе произошли изменения — проректора по научной деятельности КФУ Дмитрий Таюрский сменил новый ректор вуза Ленар Сафин.



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Татьяна Демина