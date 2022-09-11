Португалия отказала в выдаче «золотых виз» всем россиянам, запросившим ее после спецоперации на Украине

Португалия отказала в выдаче «золотых виз» всем россиянам, запросившим их после начала специальной военной операции на Украине. Об этом сообщила газета Publico.

С конца февраля по август в Службу по делам иностранцев и границ поступило десять запросов от граждан РФ на предоставление вида на жительство в обмен на инвестиции. Их отклонили.

За последние 10 лет россиянам в Португалии выдали более 430 «золотых виз». Общий объем инвестиций составил свыше €277 млн.



На этой неделе Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС не выдавать гражданам РФ многократные визы с длительным сроком действия.

В конце марта ЕК рекомендовала странам ЕС отозвать предоставленные за инвестиции европейские паспорта у граждан России и Белорусии, находящихся в санкционных списках.



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Татьяна Леухина