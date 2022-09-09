Еврокомиссия рекомендовала ЕС не выдавать россиянам многократные визы
Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС не выдавать гражданам РФ многократные визы с длительным сроком действия. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ЕК.
Совет ЕС в пятницу окончательно утвердил принятое ранее решение о полной приостановке упрощенного визового режима с Россией. Оно начнет действовать с 12 сентября.
Предпочтение в случае запроса многократной визы стоит отдавать однократным визам и визам с более коротким сроком действия.
Кроме того, Еврокомиссия рекомендует странам ЕС отказывать в выдаче виз или аннулировать действующие визы граждан РФ в случае угрозы безопасности.
Во вторник Еврокомиссия утвердила предложение о полной остановке действия соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Теперь граждане РФ столкнутся с более продолжительными и дорогостоящими процедурами получения виз в ЕС.
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